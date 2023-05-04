Президент Садыр Жапаров отправится в Москву с официальным визитом, несмотря на «атаку» дронов на Кремль. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбаев.



«График международных мероприятий президента не менялся», — отметил он.



Садыр Жапаров посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина 8-9 мая. Ожидается, что президент Кыргызстана будет единственным главой другого государства, который посетит парад 9 мая* в Москве — в некоторых постсоветских странах, считающимся Днем победы в «Великой отечественной войне».

В ночь на 3 мая Кремль «атаковали» беспилотники. Пресс-служба президента России заявила о двух сбитых дронах.



В сети распространилось видео с места происшествия на котором видно, что один из беспилотников взорвался прямо над куполом Сенатского дворца.



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Официальные власти России назвали «атаку» беспилотников «попыткой покушения на президента РФ». Отмечается, что Путин в момент «атаки» находился в другой резиденции.

Украина причастность к произошедшему отрицает. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина «не атакует ни Путина, ни Москву».



В Американском Институте изучения войны (ISW) изучив «атаку» беспилотников на Кремль, пришли к выводу, что она, вероятно, была инсценировкой. В качестве одного из аргументов они приводят «немедленную, последовательную и скоординированную» реакцию российских властей на произошедшее. Если бы атака беспилотника не была инсценирована внутри страны, считают авторы обзора, то это было бы неожиданным событием для российских властей, к которому они не смогли бы столь быстро подготовиться.



После «атаки» беспилотников на Кремль в Москве запретили запускать беспилотники.



Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории.

Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о вторичных санкциях в отношении стран, которые помогают России.



По информации ООН на 2 мая 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли как минимум 8 709 мирных жителя и еще более 14 тысяч пострадали. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.