Иса Омуркулов призвал внести поправки в закон о госзакупках

Лидер СДПК предложил правительству разработать поправки в закон о госзакупках, чтобы госорганы не выбирали наиболее дешевые услуги. По действующему закону госорганы должны покупать наиболее недорогие услуги, что, по его мнению, отрицательно сказывается на качестве работы.

Иса Омуркулов призвал правительство разработать поправки в закон о госзакупках.

По мнению лидера СДПК, по действующему закону госорганы вынуждены покупать наиболее дешевые услуги, что негативно сказывается на качестве работы.

«Помимо этого, члены тендерной комиссии, отдавая предпочтение качеству товара или услуги, рискуют стать объектами преследования со стороны правоохранительных органов», — сказал он на заседании по вопросам борьбы с преступностью и обеспечению безопасности бизнеса в Кыргызстане.

Омуркулов утверждает, что из-за этого подхода «госпредприятия боятся проводить тендера».

«Не ценовая политика должна быть основным критерием, а качество», — сказал лидер СДПК.

Ранее было возбуждено несколько уголовных дел из-за проведения госзакупок с нарушениями.

Например, 3 марта 2018 года спецслужбы задержали экс-заместителя гендиректора компании «Электрические станции» Бердибека Боркоева, которого подозревают в хищении в особо крупном размере.

В ГКНБ заявили, что тендер на ремонт ТЭЦ был проведен с нарушениями. Договора с подрядчиками на ремонт котлоагрегатов были фиктивными, а ремонтные работы осуществлялись собственными силами ТЭЦ города Бишкек.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение имущества в особо крупном размере», «Нарушение порядка проведения тендеров», «Злоупотребление полномочиями» и «Подделка документов».

Депутаты и ранее предлагали внести поправки в закон о госзакупках.

В марте 2017 года депутаты Мирлан Бакиров и Бакыт Торобаев от фракции «Онугуу-Прогресс» и Айтмамат Назаров от фракции «Кыргызстан» предложили внести поправки в закон и освободить айыл окмоту от проведения тендеров на госзакупки до 700 тысяч сомов.

Тогда депутаты сказали, что в регионах госорганам сложно исполнять закон «О госзакупках» из-за частых проблем с электричеством и интернетом.