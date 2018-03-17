Трасса Каракол-Энилчек временно перекрыта из-за схода лавины

На 104-километре автодороги Каракол-Энилчек, в Ак-Сууйской районе Иссык-Кульской области, утром 17 марта сошла лавина. Дорога временно перекрыта, МЧС устраняет завал.

МЧС выслало рабочую группу со спецтехникой для устранения снежного завала на дороге Каракол-Энилчек.

Лавина сошла утром 17 марта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Объем снежной массы, обрушившейся на дорогу, не сообщается, но трасса временно закрыта в обоих направлениях.

Ранее, 16 марта, МЧС очистило от последствий снежной лавины трассу Бишкек-Ош.

Проезд по дороге был открыт спустя три дня после схода первой лавины.

Автодорога, соединяющая север и юг Кыргызстана, была закрыта вечером 13 марта — на участок трассы в ущелье Чычкан сошла лавина объемом 2,5 млн кубометров. Еще три лавины сошли 15 марта.