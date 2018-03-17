Видео: ГКНБ задержал работника Финпола при получении взятки

Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело на сотрудника Финансовой полиции. Его задержали при получении взятки в размере пяти тысяч долларов.

Сотрудника Финполиции задержали днем 16 марта при получении взятки в размере пяти тысяч долларов.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», на время следствия он водворен в СИЗО ГКНБ.

По версии следователей, задержанный сотрудник финансовой полиции находился в сговоре с членами организованной преступной группировки. Спецслужбы также ищут других причастных к этому делу.

По информации ГКНБ, задержанный вымогал 15 тысяч долларов у предпринимателя из Китая.

За эти деньги сотрудник Финпола якобы обещал прекратить проверку по заявлению, поданному на бизнесмена его бывшими партнерами.

Как считает следствие, бывшие партнеры пострадавшего бизнесмена также причастны к преступной группировке, и даже пытались завладеть с помощью рейдерского захвата частью его бизнеса.