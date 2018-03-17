Экс-депутат Мискенбаев призвал брата президента сдать депутатский мандат

Экс-депутат и член партии СДПК Мээрбек Мискенбаев заявил, что депутат Асылбек Жээнбеков обещал перед выборами сдать свой мандат, если его брат Сооронбай Жээнбеков станет президентом. Теперь Мискенбаев утверждает, что обещание не исполнено, а депутатство Асылбека Жээнбекова угрожает имиджу президента.

Мээрбек Мискенбаев на дне памяти Аксыйских событий у здания «Медиа форум» в Бишкеке выступил с критикой в адрес брата президента Сооронбая Жээнбекова.

Бывший депутат рассказал о том, что перед президентскими выборами Асылбек Жээнбеков обещал свои однопартийцам сдать депутатский мандат, если Сооронбай Жээнбеков станет президентом.

«Жээнбеков тогда сказал: если мой брат станет президентом, то у меня нет морального права быть депутатом, я должен быть с народом… Теперь мы ждем, когда он выполнит свое обещание», — сказал Мискенбаев.

По мнению Мискенбаева, то, что брат президента занимает должность депутата, может повредить имиджу президента, СДПК и всех, кто выступал против семейно-кланового правления.

Ранее, утром 17 марта президент Сооронбай Жээнбеков выпустил обращение в память об Аксыйских событиях, произошедших в 2002 году.

В нем президент сказал, что «гордый и свободолюбивый народ никогда не допустит в стране кланового правления«. Также президент посетил монумент памяти погибших во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года на площади Ала-Тоо.

Экс-депутат Мээрбек Мискенбаев заявил на дне памяти, что президенту Сооронбаю Жээнбекову нужно «брать пример с бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, который не приводил своих родственников во власть».

Асылбек Жээнбеков уже отказывался от должности при назначении Сооронбая Жээнбекова премьер-министром Кыргызстана.

Это было в апреле 2016 года, когда Асылбек Жээнбеков добровольно подал в отставку с поста спикера парламента, но остался депутатом VI созыва от фракции социал-демократов (СДПК).