Торговый центр «Караван» включили в список объектов для приватизации

Торговый центр «Караван», конфискованный у экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева в пользу государства в 2017 году, включили в список объектов для приватизации. Это значит, что здание центра будет выставлено на торги.

По данным Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ), торговый центр включили в список объектов, подлежащих приватизации.

Согласно этому документу, здание будет выставлено на торги.

Торговый центр «Караван» перешел в собственность государства в апреле 2017 года, как и торговый центр «Весна» и офисное здание «Сапатком» — ранее все они принадлежали экс-мэру Бишкека Нариману Тюлееву и его семье.

Тогда Тюлеев назвал конфискацию захватом зданий, потому что он якобы не получал извещений об этом.

Имущество у политика было конфисковано по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях.

Нариман Тюлеев говорил, что имущество у него отобрали незаконно.

«Никто мне не показал решение суда, в котором есть упоминание о конфискации», — сказал он в апреле 2017 года.

По словам Тюлеева, торговый центр «Караван» был построен в 2003-2006 годах, когда он еще не был мэром Бишкека.

Он утверждал, что здание центра принадлежало его отцу.

Суд на Тюлеевым

В 2012 году Наримана Тюлеева задержали. Согласно следствию, в бытность мэром Бишкека политик нанес государству ущерб в 33 миллиона сомов при покупке китайских автобусов и снегоочистительных машин.

В 2013 году Тюлеева признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Уже в 2016 году Тюлеев попал под амнистию и вышел на свободу. По словам политика, он выплатил государству более 60 миллионов сомов штрафа.

