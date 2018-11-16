Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал интервью изданию 24.kg. В разговоре с журналистами он рассказал об итогах первого года своего президентства.

Когда Жээнбекова спросили о его отношениях с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, он ответил, что тот «любит разбрасываться» словами «друг» и «сопартиец» («досум» и «партиялашым»), но не поступает как настоящий друг и сопартиец.

Экс-президент называл «другом» и самого Жээнбекова. Во время церемонии инаугурации нового президента 24 ноября 2017 года, Атамбаев прочитал стихи на кыргызском языке, адресованные его преемнику, и назвал его «Соке, досум».

Жээнбеков стал президентом Кыргызстана год назад, но с того момента отношения между нынешним и бывшим президентом значительно ухудшились.



В последние месяцы уголовные дела, связанные с коррупцией, возбуждали против соратников Атамбаева — экс-премьера Сапара Исакова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, экс-главы таможни Кубанычбека Кулматова и других.



Сам Жээнбеков обещал, что под видом антикоррупционной борьбы власти не допустят расправы над политическими оппонентами.

