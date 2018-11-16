Депутат Тиллаев предложил не платить пенсию силовикам, пока они работают на госслужбе

Парламентарий от фракции «Республика — Ата-Журт» Таабалды Тиллаев считает, что работающие на госслужбе пенсионеры-силовики должны получать либо пенсию, либо зарплату.

В телефонном разговоре с журналистом «Клоопа» Тиллаев пояснил, что его предложение касается исключительно пенсионеров силовых ведомств, которые продолжают работать на госслужбе.

«Я предложил премьер-министру провести реформы в пенсионном фонде. Это связано с таможней, финансовой полицией, МВД, ГКНБ, Минобороны. Вот это их касается. Например, генералы получают 40-60 тысяч сомов пенсии и еще они работают и получают хорошую зарплату», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что его предложение не затрагивает пенсионеров, которые продолжают работать врачами или учителями: «У учителей и так 2800 сомов пенсия, а зарплата 5000 сомов».

По словам Тиллаева, в Кыргызстане 40 тысяч человек одновременно получают пенсию и зарплату — это ему сообщил председатель Социального фонда Медер Исраилов.

«Если хотят работать, то пусть зарплату получают, нет — пусть освободят места. Они получают государственную пенсию, каждый год 18 млрд сомов», — сказал Тиллаев.

По данным Минсоцразвития, каждый четвертый пенсионер в Кыргызстане не может позволить себе полноценное питание, а каждый третий — оплатить необходимое ему лечение.

Поэтому почти половина пенсионеров страны вынуждены работать, 34% из них — предприниматели. При этом каждый третий пенсионер еще и материально помогает своим детям.

В Кыргызстане женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины в 63 года. По официальным данным, самая низкая пенсия в Кыргызстане — около 1,8 тысячи сомов. При этом прожиточный минимум на начало 2018 года гораздо выше — около 5 тысяч. Только треть пенсионеров Кыргызстана получают выплаты больше этой суммы.