Бывший оппозиционный журналист Орунбеков стал советником министра соцразвития

Орунбеков сказал «Клоопу», что его порекомендовали министру в качестве советника «знакомые политики и активисты». По словам журналиста, он встретился и побеседовал с Кочкоровым, после чего тот назначил его на должность.

«В основном я помогал с организаторскими вопросами по сбору помощи для бедных. Я пытался быть мостом между нуждающимися людьми и теми, кто может им помочь. Но я не всегда этим занимался, так как моя основная деятельность — журналистика», — объяснил он своё назначение в министерство соцразвития.

Кочкоров пришел на пост министра в конце октября этого года. Его назначение произошло после серии скандалов в министерстве, в результате которых в отставку отправили его главу Таалайгуль Исакунову и почти всех её заместителей.

Орунбеков говорит, что новая власть в период президентства Сооронбая Жээнбекова активнее идет на диалог, чем во времена Алмазбека Атамбаева. В качестве подобного примера журналист привел другое назначение — когда оппозиционного активиста Мавляна Аскарбекова назначили заместителем акима Первомайского района Бишкека.

В прошлом Орунбеков был критиком режима Атамбаева. В 2014 году журналист в своей статье обвинил экс-президента и других политиков в причастности к межэтническим столкновениям на юге Кыргызстана в июне 2010 года.

Статья Орунбекова стала причиной судебного разбирательства. Генеральная прокуратура, защищая «честь и достоинство» Атамбаева, подала в суд на Орунбекова и выиграла дело. От журналиста потребовали выплатить бывшему президента 2 млн сомов в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Соавтор: Эльдияр Арыкбаев