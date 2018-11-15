Раскопки цитадели Кан-Добо. Фото: Time.kg

Маленькое село Туура-Суу на южном берегу Иссык-Куля ничем не примечательно. Вокруг одни горы. До озера 12 километров. Лошади и бараны здесь повсюду. Почти все жители занимаются животноводством. Один из местных мальчишек Актан шутит: «Если родился в Туура-Суу, сразу — чабан».

Самое большое здание в селе — местная школа. По утрам около нее всегда шумно — дети гоняют мяч во дворе или играют в догонялки на спортивной площадке. Иногда, пробегая мимо больших каменных изваяний — балбалов — они останавливаются и разглядывают их.

Ученики школы сами участвовали в их поисках и исследованиях. Некоторые из старшеклассников в 2016 году помогали археологам в раскопках городища Кан-Добо неподалеку, в котором и нашли эти балбалы.

«Я раньше думал, что это просто камни. Так и называл их булыжниками. А потом спросил у отца, что это. Он рассказал, что это памятники в честь знатных людей, наших предков. Меня впечатлило, что они сохранились с VI или IX века до наших дней», — говорит школьник Аскат.

Раскопки ученых из университета «Манас» шли на месте городища целых семь лет. За это время археологи вместе со школьниками нашли не только балбалы, а еще и остатки керамической посуды разных периодов, конскую сбрую и могильники.

От южного берега Иссык-Куля до Туура-Суу 12 километров. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Кочевники ставили балбалы, чтобы они напоминали об умерших и защищали живых от злых духов и врагов. Чаще всего в Кыргызстане находят тюркские изваяния, посвященные правителям, воинам и тенгрианской богине Умай эне. Позже сюда пришел ислам — так люди и перестали ставить балбалы.

Теперь в школе Туура-Суу есть свой небольшой музей. Два года назад учитель истории Жусуп Мамытов нашел деньги, чтобы оборудовать под него один из школьных кабинетов. Балбалы стали первыми экспонатами в его коллекции.

Теперь школьники могут заниматься в музее в кружке любителей археологии. Они выезжают на экскурсии в музеи других городов и сами ходят в горы, чтобы изучать петроглифы (наскальные рисунки) и исследовать остатки цитадели Кан-Добо.

Находки из цитадели Кан-Добо теперь хранятся в школьном музее Туура-Суу. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

В средние века Кан-Добо был культурным центром и контролировал все пути, идущие по южному побережью Иссык-Куля. Есть даже версия, что через цитадель проходил Шелковый путь. Вообще, Кан-Добо и окружающую ее местность окутывает множество легенд, датируемых разными веками, ведь люди населяли село Туура-Суу ещё с железного века. Именно поэтому она так интересна школьникам из археологического кружка.

Ученик 7 класса Актан Кадыров рассказывает, что в средние века в Кан-Добо жил хан Турсун, который облагал всех бедняков налогами и не разрешал им жить в городе вместе с аристократами. Однажды бедному баатыру Эрешиму, которому тоже не позволяли жить в Кан-Добо, это надоело — он проклял жадного хана, и тот умер. После этого бедняков стали пускать в город.

Воительница или сын кагана?

Во время раскопок цитадели археологи нашли балбал без усов и с женственными чертами лица. Кыргызские СМИ стали строить догадки, что изваяние посвящено женщине. Это удивительно, потому что обычно изваяния изображали знатных мужчин или богиню Умай-эне (но иссык-кульский балбал выглядел совсем по-другому).

Вокруг найденного балбала теперь играют дети — его установили в школьном дворе. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

В своих первых публикациях и сам руководитель экспедиции — профессор Кубатбек Табалдиев — считал, что этот балбал изображает женщину-воительницу (в руках статуи есть меч). Он даже думал, что она могла стать прототипом одной из героинь кыргызских эпосов — Кыз Сайкал или Жаныл Мырза.

Но после нескольких лет исследований Табалдиев так и не нашел в исторических документах упоминаний о воительницах, живших в тот период.

После консультации с коллегами-археологами из России он пришел к выводу, что балбал скорее всего изображает сына тюркского кагана — рано умершего мальчика-подростка. Это можно понять по его одежде.

Раскопки цитадели Кан-Добо закончились два года назад. Но школьники продолжают находить здесь осколки крепостной стены. Фото: Александра Титова / Kloop.kg

Как золотая газель спасла Кан-Добо

Ученые университета «Манас» не были первыми, кто вел здесь раскопки.