ГРС отозвала свой иск об отмене гражданства экс-мэра Кулматова. Подадут ли его вновь, неизвестно

Кубанычбек Кулматов. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека

Государственная регистрационная служба решила отозвать свой иск с требованием отменить кыргызское гражданство экс-мэра Кубанычбека Кулматова. В сентябре 2018 года ГКНБ нашел у Кулматова российское гражданство, а кыргызское, как считают спецслужбы, он получил незаконно.

Департамент регистрации населения при ГРС объяснил журналистам «Кактуса», что иск отозвали из-за того, что его «нужно доработать».

«Было ходатайство со стороны защиты сделать претензии более четкими. […] Будем ли мы иск подавать вновь, будет решено руководством ГРС», — сказали там.

ГРС потребовала аннулировать кыргызское гражданство Кулматова — после того, как спецслужбы выяснили, что он еще и гражданин России.

В Госкомитете нацбезопасности утверждают, что в 1995 году Кулматов получил российское гражданство по заявлению о потере паспорта гражданина СССР. Спустя год он, незаконно используя уже недействительные советские документы, получил и кыргызский паспорт. Спецслужбы также сообщили, что в 2001, 2003 и 2013 годах Кулматов менял свои паспорта.

По Уголовному кодексу, срок давности по статье «подделка документов» составляет семь лет. Если Кулматов действительно менял российский паспорт в 2013 году, его можно привлечь к ответственности.

Сейчас экс-мэр Бишкека находится в СИЗО — его обвиняют в подделке документов, незаконном пересечении границы и коррупции.

Что говорит адвокат Кулматова?

Адвокат экс-мэра Сергей Слесарев рассказал журналисту «Клоопа», что у ГРС «нет полномочий» лишить его подзащитного кыргызского гражданства.

«Полномочия на подобные действия у ГРС не прописаны в положении [ведомства]. ГРС занимается [только] выдачей и регистрацией паспортов», — сказал адвокат.

Он также добавил, что у ГКНБ нет доказательств о двух гражданствах Кулматова.

«Уже давно выяснено: Кулматов не имел и не имеет российского гражданства. [И у ГКНБ] есть документы, что это так», — утверждает Слесарев.

Обвинения в коррупции

Кулматова заключили под стражу 5 июня, когда его обвинили в коррупции. По версии следствия, он, будучи мэром Бишкека в 2014 году, незаконно использовал грант китайской компании ТВЕА в $2 млн. Она модернизировала ТЭЦ Бишкека.

Деньги предназначались для строительства двух новых школ в регионах Кыргызстана, но, как считает следствие, Кулматов перенаправил их на постройку школы в жилмассиве Калыс-Ордо недалеко от Бишкека.

Сам экс-мэр заявил, что в Кыргызстане «идет политическое преследование» окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входит и он сам.

«Мое личное мнение — это дело политическое. Вы сами видите, что происходит в Жогорку Кенеше, в мэрии города в отношении меня», — сказал он тогда.