За первые девять месяцев в Кыргызстан въехало почти 2,5 млн узбекистанцев. По этому показателю они обогнали других иностранцев и оказались на первом месте.

В 2017 году количество въезжающих из Узбекистана было гораздо меньше — 379 тысяч человек. Об этом, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы, рассказал замдиректора Департамента туризма Чубак Оморов.

Узбекистанцы стали все чаще приезжать в Кыргызстан после прихода к власти в их стране Шавката Мирзиёева. Смена власти привела к улучшению отношений двух стран — они согласовали спорные участки границы и наладили автобусное, железнодорожное и авиасообщение.

Мирзиеев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года — после смерти своего предшественника Ислама Каримова, который правил страной с 1989 года.