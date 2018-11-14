Фото: Темир Сыдыкбеков / RFE/RL

На фоне подорожания горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Кыргызстане обсуждают возможность их покупки не только в России, но и в Казахстане. Однако пока этому мешают высокие таможенные пошлины.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык»

Олжобай Жумашев работает таксистом. Каждый день на автомашине Honda Stepwgn он развозит клиентов по городу. По его словам, чуть ли не каждый день цены на бензин растут — на 50 тыйынов в день:

— Ежедневно заливаю бензин на 500 сомов. Тем более, неизвестно, полный бак они заливают или нет, мы это проверить не можем. Рост цен сказывается на наших кошельках. Это заметно, когда цены растут на 50 тыйынов, а иногда и на 70 в день. Раньше на 500 сомов мы заливали 13,5 литра бензина, а сейчас только 11-11,5 литров.

​Таксист Бейшенбек говорит, что с ростом цен на горючее повысились и тарифы за проезд:

— Зарабатываешь 1000 сомов, на бензин тратишь 700 сомов и остается только 300 сомов. Заливаешь 10 литров, везде пробки, поэтому непонятно, куда испарилось топливо. При подорожании бензина приходится повышать тарифы. У клиентов тоже денег нет. Приходится возить по низким ставкам. Такси не бывает дешевым.

Повышение цен на ГСМ наблюдалось с начала этого года. По информации нефтетрейдеров, стоимость бензина выросла на 6,5 процента, а дизельного топлива — на 11 процентов.

Казахская альтернатива

ГСМ завозится в основном из России, которая освободила Кыргызстан от уплаты экспортных пошлин. Глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов говорит о причинах роста цен:

— В начале каждого месяца российские заводы выводят себестоимость топлива. Мы завозим ГСМ из России без уплаты таможенных пошлин. В других странах мы покупали бы бензин по мировым ценам. Тогда стоимость его для наших водителей была бы очень высокой. Сами мы топливо не производим. В Казахстане ГСМ дешевле, но если мы начнем закупать бензин там, то прибавятся таможенные пошлины, и в результате цена все равно будет высокой.

​Некоторые пользуются ситуацией и возят ГСМ из Казахстана для его продажи на территории Кыргызстана. Житель Бишкека Нурлан Ташмамбетов второй год занимается реализацией бензина из Казахстана:

— Говорят, что [казахский] бензин качественный. Если он и на заправках был бы качественный, то покупали бы его там. Спросите у любого водителя, почему он здесь покупает бензин, он вам ответит.

Клиенты Нурлана объясняют желание покупать бензин именно здесь, а не на АЗС, так:

— Качество хорошее здесь. Все остальные заливают кое-как. В прошлый раз заливал в другом месте, так мне его не хватило.

Вместе с тем не все водители понимают, что дешевый бензин из Казахстана — контрабандный.

Фото: Темир Сыдыкбеков / RFE/RL

Специалист Государственного агентства антимонопольного регулирования Санжарбек Кокошеров отметил, что Кыргызстан и Казахстан готовят соглашение об отмене экспортных пошлин на ГСМ:

— Можно сказать, что весь этот бензин из Казахстана завозится контрабандным путем. На сегодняшний день нет никаких препятствий в поставках ГСМ из Казахстана. Но если делать все по закону, то предприниматель за каждую тонну бензина в Казахстане заплатит 168 долларов в качестве экспортной пошлины. […] Для исключения этой нормы Министерство экономики и Госкомитет промышленности ведут переговоры для подписания соглашения с казахской стороной. Если такое соглашение будет подписано, то мы надеемся, что контрабанды станет меньше.

Представитель Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов считает, что производимый в Казахстане объем ГСМ может удовлетворить лишь потребности внутри своей страны, для экспорта его не хватит:

— Казахстан до этого не экспортировал к нам ГСМ. Потому что им даже для покрытия своего внутреннего рынка не хватало. В прошлом году они модернизировали два-три своих завода, и впервые в этом году вышли в профицит в 500 тысяч тонн. Но Кыргызстану этого не хватит.

​Проблемы зависимости

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жээнчороев говорит, что Кыргызстан в сфере энергетики и поставок ГСМ должен придерживаться принципа диверсификации и постараться перестать быть зависимым от одного государства. «Азаттык» обратился к парламентарию за подробным комментарием по этому поводу.

Мирлан Жээнчороев. Фото: Улан Асаналиев / RFE/RL

«Азаттык»: То, что Кыргызстан в сфере поставок ГСМ стал зависим от одной страны, понимают не только нефтетрейдеры, но и все остальные. Есть ли другие — альтернативные пути выхода из этой зависимости?

​Мирлан Жээнчороев: Пути есть, если изучить этот вопрос с точки зрения антимонопольного законодательства. В течение этого года почти каждые три месяца цена на бензин поднимается на 3-5%. А проблему обсуждаем уже два-три года.

ГСМ к нам поступает только от одной компании. А в Кыргызстане реализаторы называются по-разному, но в итоге все равно подчиняются одной компании. Все они принадлежат «Газпрому». Чтобы их не обвинили, считая монополистами, одну компанию разделили на три, но на деле управленцы там одни и те же. Если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность, то не должны закупать товар из одного источника. Надо поставлять его и из других стран.

Я говорил про Казахстан. Вы можете проехать [пограничный пункт] «Чалдовар» и сравнить цены в [казахском селе] Мерке. Или проехать через «Ак-Жол» и посмотреть [стоимость бензина] на Кордае. Уже по розничной цене видна разница, а про оптовую стоимость я молчу.

Во-вторых, надо было следить за ситуацией в Казахстане. В Казахстане в этом году завершили строительство двух крупных нефтеперерабатывающих заводов. То есть у них на рынке появился дополнительный объем ГСМ. Наше правительство должно было обратиться к ним и договориться если не об экспортных пошлинах, то хотя бы об открытии границ для нефтетрейдеров. Но сейчас дорога для них закрыта.

«Азаттык»: Кто должен проводить такие важные межгосударственные переговоры? Нет согласия между президентами или правительствами двух стран? Ведутся ли сейчас обсуждения по этому поводу?

Мирлан Жээнчороев: Раз за проведение экономической политики отвечает правительство, то именно оно должно было заняться этим и заранее обо всем договориться. На сегодняшний день, насколько я знаю, переговоры ведутся, но они затянулись. Антимонопольное законодательство позволяет расследовать случаи тайных межкартельных сговоров. У нас есть подозрения, что такой картельный сговор был. Потому что Антимонопольный комитет не ведет никакой работы в этом направлении.

С января 2018 года в Кыргызстан было поставлено 504 тысяч тонн ГСМ. Из них 234 тысячи тонн — это бензин, а 270 тысяч тонн — дизельное топливо. По приблизительным расчетам, каждые три месяца в республике цены на ГСМ повышаются примерно на 3-5%.