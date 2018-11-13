Сквер или многоэтажка? Власти Бишкека спорят о том, что построить на месте сгоревшей генпрокуратуры

Так, по задумке Суракматова, мог бы выглядеть сквер на месте сгоревшей генпрокуратуры.

Бишкекский градсовет отклонил идею мэра о создании сквера на месте бывшего здания генпрокуратуры на площади Ала-Тоо — это объяснили тем, что сквер «нарушит архитектурный ансамбль квартала». Что об этом думают урбанисты?

Бывшее здание генпрокуратуры Кыргызстана сожгли во время апрельской революции 2010 года, и с тех пор власти Бишкека не могут решить его судьбу. В разное время там предлагали воздвигнуть торговый центр или офисный комплекс. В 2011 году здание закрыли рекламными баннерами, а в 2017 году Институт сейсмостойкости признал его «аварийным», что сделало невозможным его реставрацию.

Последнее предложение — о создании на его месте сквера с подземным паркингом — исходило от мэра Бишкека Азиза Суракматова. Но большинство членов градсовета решили, что на месте сгоревшей генпрокуратуры лучше построить здание высотой до семи этажей, а не сквер.

Зачем на месте прокуратуры сквер и подземный паркинг?

Советница мэра Гуля Алмамбетова говорит, что сквер на месте бывшего здания генпрокуратуры поможет «снизить температурный режим в центре города», а подземная парковка — решить проблему нехватки парковочных мест в центре.

«Летом на площади [Ала-Тоо] жарко, поэтому было бы [неплохо] организовать [рядом с ней] зеленую переходную зону», — считает она.

По словам Алмамбетовой, мэр Суракматов был огорчен тем, что градсовет не поддержал его идею создания зеленой зоны в центре Бишкека. «Мы, наверное, будем еще раз подавать [проект сквера в] градсовет», — говорит она. Заключения градсовета носят рекомендательный характер, а финальное решение по застройке принимают депутаты бишкекского горкенеша.

Мэрия Бишкека пока не знает, сколько будет стоить создание сквера, но она уверена в том, что самой дорогой частью всего проекта будет строительство подземной парковки.

Почему градсовет против сквера?

Член градсовета и директор бюро «Архстройпроект» Александр Клишевич объяснил «Клоопу», что если на месте сгоревшего здания появится сквер, то он «образует дырку в композиционном решении».

«Поэтому [большинство членов градсовета были] единогласны [в неодобрении проекта сквера]. Облик центральной площади нужно сохранить», — объясняет Клишевич.

Более подходящее место для сквера, по его словам — это территория за зданием Агропрома, который находится рядом. Там расположены Центральный архив, рестораны и профессиональный лицей. «Эти здания нарушают эспланаду* [Агропрома]. Они старые, выглядят ужасно. [Поэтому] в том месте можно сделать сквер», — говорит Клишевич.

Но в случае создания сквера за Агропромом, мэрии придется снести находящиеся там здания.

*Эспланада — открытая площадь перед большим зданием.

Почему решение градсовета похоже на двойные стандарты?

По словам урбаниста Атая Самыйбека, в Бишкеке есть много объектов, которые хорошо выполнены с точки зрения архитектуры, но не вписываются в общую архитектурную картину. К ним можно отнести новостройки на Аллее молодежи рядом с мэрией, многоэтажки на Южной магистрали или высотку Bai Tash Tower на пересечении Киевской и Тыныстанова.

Все эти здания были спроектированы без учета архитектурного ансамбля, считает Самыйбек, но их строительство члены градсовета Бишкека одобрили.

Что еще по этому поводу говорят урбанисты?

Опрошенные «Клоопом» урбанисты согласны с градсоветом в том, что на месте сгоревшей генпрокуратуры не стоит разбивать сквер.

По словам Самыйбека, в центре города нет смысла создавать новую зеленую зону, ведь рядом с площадью Ала-Тоо уже есть бульвар Эркиндик и парк Панфилова.

«Уровень озеленения центральной части города достаточен […] Возможно, участок земли [на месте генпрокуратуры] лучше использовать в других целях, [чтобы он приносил] доход городу — в виде налогов и иных поступлений», — считает Самыйбек.

Это мнение разделяет и урбанист Улан Джапаров. По его словам, идея сквера «неплохая», но создавать его нужно не на месте здания генпрокуратуры.

«Там проще все снести и построить новое [здание] с подземным паркингом. А [идея со сквером] немного притянута за уши. [Мэрии Бишкека] придется сносить [сгоревшее здание], [решать вопросы] с фундаментом», — объясняет Джапаров.

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