Верховный суд отменил решение о признании отчета правозащитников из «Бир Дуйно» экстремистским

Глава правозащитной организации Толекан Исмаилова сообщила «Клоопу», что Верховный суд отменил решения Октябрьского суда, ГКНБ и Генпрокуратуры 12 ноября.

«Это был сговор трех институтов при прежнем режиме [президента Алмазбека Атамбаева]. Если кого-то обвиняют, то его должны информировать о привлечении к административной или уголовной ответственности. Это же закон», — сказала Исмаилова.

Она добавила, что представители прокуратуры были «красные как помидор», когда судья Верховного суда спросил их, почему они не пригласили правозащитников на судебное заседание, когда решалась судьба отчета.

«Это было такое глубокое молчание, а потом представитель Генпрокуратуры сказал: “Мы думали, что судья должен был пригласить”. Ну тут судья взбесился и говорит: “Вы уже принесли судье готовый материал, чтобы наказать людей, они должны были быть информированы”», — рассказала Исмаилова.

Представитель Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов не стал отвечать на вопросы журналиста «Клоопа», сказав, что не может прокомментировать решение Верховного суда.

На момент публикации материала, пресс-служба Генпрокуратуры не дала комментариев. Представители главного надзорного органа пообещали дать ответ после того, как смогут ознакомиться с документами дела.

Отчет, который и стал предметом судебного разбирательства, был подготовлен правозащитниками в 2015 году. В нем они описывали положение кыргызских мигрантов в России.

Полтора года спустя Генеральная прокуратура Кыргызстана, получив результаты проверки от Госкомитета нацбезопасности, обратилась в суд и потребовала признать отчет «Бир Дуйно» экстремистским.

В январе 2017 года Октябрьский райсуд принял доводы правоохранителей и признал отчет экстремистским, однако на заседании не было юристов «Бир Дуйно — Кыргызстан». Они узнали об этом лишь в мае 2018 года, когда изучали список экстремистских материалов на сайте минюста Кыргызстана.

Редактор: Рустам Халимов