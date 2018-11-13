Двум сотрудникам пансионата на Иссык-Куле предъявили обвинения из-за смерти Улана Эгизбаева

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Глава следственной группы МВД Суйунбек Мунайтбасов сообщил «Азаттыку», что дело возбуждено против двух сотрудников пансионата «Акун». Имен обвиняемых Мунайтбасов не привел.

«Дело касается только пансионата. Во время расследования никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Поэтому дело было возбуждено против пансионата за нарушение правил безопасности», — сказал Мунайтбасов.

Он добавил, что одно из обвинений предъявили по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Из-за того, что прокуратура проводит дополнительную судмедэкспертизу, сроки следствия продлили до 17 ноября.

«Высказывались разные предположения о пятнах на ноге погибшего. Экспертиза показала, что пятна на ноге появились после его смерти», — сказал Мунайтбасов.

Гибель журналиста

Журналист «Азаттыка» — кыргызской редакции радио «Свобода» — Уланбек Эгизбаев погиб 22 июля на Иссык-Куле в пансионате «Акун». Трагедия произошла в день его отъезда с курорта — он решил искупаться в озере перед выездом.

Сперва тонущего Эгизбаева заметили местные дети — они предположили, что он играет в озере, а не тонет, и не стали сразу звать на помощь. Но только когда его тело всплыло на поверхность, спасатели вытащили его из воды.

Ему делали искусственное дыхание и пытались оказать первую помощь, но все попытки были тщетными и спасти журналиста не удалось. Его похоронили 24 июля в селе Кок-Жар Нарынской области.

Уланбек Эгизбаев проводил журналистские расследования и раскрывал коррупционные схемы чиновников, незаконную продажу муниципальных земель под строительство элитного жилья, а также коррупционные схемы на кладбищах.

На его последнюю публикацию, которая была связана с коррупцией на кладбищах, обратили внимание правоохранительные органы и депутаты парламента.

Теории гибели Эгизбаева

После смерти журналиста в соцсетях появились версии, что он не мог утонуть просто так. К примеру, его друг Каниет Жыргалбеков в интервью разным изданиям говорил, что видел на теле Эгизбаева подозрительные синяки.

«На ногах были синяки, это надо расследовать! Я сам своими глазами видел и держал руками. На его двух ногах выше пятки были синяки. Информация [о несчастном случае] еще не подтверждена!» — заявил тогда Жыргалбеков.

Тогда же милиция попросила пользователей соцсетей не спешить с выводами. Начальник службы криминальной милиции Нурбек Абдиев заявил, что вскрытие не нашло следов насилия на теле Эгизбаева.