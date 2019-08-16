Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что идет вторая фаза работ по возвращению кыргызстанцев из зон боевых действий в Сирии и Ираке.

«Идет работа по идентификации наличия гражданства и их причастности к террористической деятельности. У многих из них имеются дети, но для возвращение их на родину нужно согласие родителей, при том, что мать или отец останутся в сирийско-иракской зоне до окончания специальных проверочных мероприятий», — говорится в сообщении ГКНБ.

Спецслужбы предупредили, что если родители окажутся причастными к террористической деятельности, то их лишат родительских прав.

Но вернувшиеся на родину кыргызстанцы пройдут реабилитацию по нормам закона и будет определена их степень ответственности.

Вопрос о возвращении кыргызстанцев на родину под личным контролем президента Сооронбая Жээнбекова.

5 августа правительство Кыргызстана приняло решение отправить на Ближний Восток рабочую группу, которая будет заниматься возвращением детей кыргызстанцев на родину.

А еще раньше инициативная группа под руководством активиста Кубанычбека Токтосунова заявила, что они готовы за свой счет вернуть в Кыргызстан из Сирии и Ирака 150 женщин и детей и помочь им с реабилитацией.

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