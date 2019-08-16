Кадыр и Раиса Атамбаевы приехали к зданию Госкомитета нацбезопасности утром 16 августа, где выездная судебная коллегия рассматривает меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву.

Сын Атамбаева Кадыр назвал избрание меры пресечения его отцу в здании ГКНБ «очередным знаком трусости и подлости». Ни его, ни мать не пустили в зал, где проходило заседание.

«Я думаю, это связано в тем, что если бы мера пресечения избиралась в здании горсуда, то были бы хоть какие-то элементы гласности, люди смогли бы присутствовать. Сейчас же беспредел будет проходить в четырех стенах, куда не будем иметь доступ ни мы, ни журналисты», — заявил сын бывшего президента.

Он добавил, что хотя и не ожидает положительного исхода выездного заседания, но все-таки надеется на встречу с отцом.

Раиса Атамбаева отказалась от комментариев по поводу обвинений в давлении на судей, которые против нее выдвинул бывший ответственный за судебную реформу Манас Арабаев.

Против бывшего президента выдвинули несколько обвинений, среди которых «организация массовых беспорядков», «организация покушения на убийство», «организация захвата заложников» и другие.