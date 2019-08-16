Вице-мэр Бишкека Улан Азыгалиев сообщил информагентству 24.kg, что городские власти обратились в прокуратуру за дачей юридической оценки по застройке сквера «Слоники».

«У заказчика отсутствуют необходимые для начала работ разрешительные документы: предварительная государственная экспертиза, проект согласован для дальнейшего проектирования. Работы приостановлены со стороны Госэкотехинспекции и Бишкекглавархитектуры», — заявил Азыгалиев.

Жители и стройкомпания на протяжении трех лет конфликтуют за детскую площадку на пересечении улиц Токтоналиева — Айни.

Юрист компании «Онурхан» Александр Мощин заявил «Клоопу», что «компания получила участок открыто и законно» в 2006 году. По его словам, у него есть документы от мэрии о выдаче участка в аренду на 49 лет.