Раиса Атамбаева 16 августа выступила с обращением из-за задержания и следствия в отношении своего супруга и бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Она назвала действия властей в отношении мужа, его семьи и соратников «гонениями».

«Уже зверски был избит старший сын [Алмазбека Атамбаева] Сейитбек. Его каждый день таскают в ГКНБ на допросы, он в гипсе и на костылях. Два уголовных дела уже открыты на близкого племянника нашей семьи», — заявила Атамбаева.

Она добавила, что ожидает, как власти опечатают дом семьи в Кой-Таше, после чего у семьи бывшего президента не останется другого жилья.

«Сейчас опечатано наше жилье в госрезиденции Ала-Арча, доступа туда мы не имеем. Мы не можем забрать вещи, которые принадлежат нам. Но я хочу отметить, что этот дом в резиденции Ала-Арча построен на наши средства. Он был полностью оснащен на наши личные деньги, и несмотря на это, [власти] сейчас это делают», — сказала жена бывшего президента.

Заявление Раисы Атамбаевой Publicerat av Алмазбек Атамбаев Torsdag 15 augusti 2019

По ее словам, также арестован и банковский счет семьи Атамбаевых, на котором «был мизер, на который она намеревалась жить».

«Хочу обратиться к главе государства [Сооронбаю Жээнбекову]. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмазбеком Шаршеновичем. И с семьей был у нас дома, говорил теплые слова, говорил о преданности и дружбе. Но теперь я понимаю, что все это растоптано», — заявила Атамбаева.

Она призвала президента «задуматься, каким он будет выглядеть в глазах народа».

«Мы прекрасно знаем, что правители прошлого никогда не преследовали жен своих противников. Не преследовали их детей, их семьи, потому что это было ниже их достоинства», — заявила она.

Против бывшего президента выдвинули несколько обвинений, среди которых «организация массовых беспорядков», «организация покушения на убийство», «организация захвата заложников» и другие. 8 августа он сдался властям после двух дней ожесточенного противостояния.