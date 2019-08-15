Экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков сообщил «Азаттыку», что следственная служба МВД задержит его на 48 часов по делу о захвате заложников во время штурма дома Атамбаева.

«Я могу лишь сказать, что, наоборот, оказывал помощь, проводил переговоры, чтобы не удерживали заложников, не избивали сотрудников правоохранительных органов, позволял медикам оказывать им помощь. Это все есть в СМИ», — сказал Жээнбеков.

По словам Жээнбекова, власти нашли повод в виде событий вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева и «хотят полностью уничтожить оппозицию».

В пресс-службе МВД не могут прокомментировать возможное задержание Жээнбекова.

Жээнбеков был в резиденции Атамбаева 7 и 8 августа во время штурма. Тогда сторонники Атамбаева удерживали в заложниках спецназовцев. По этому же делу на два месяца водворен в СИЗО ближайший соратник Атамбаева — Фарид Ниязов.