Запрос от МВД «Клоопу»

Следственная служба МВД 13 августа попросила редакцию «Клоопа» предоставить все фото и видеоматериалы журналистов, снятые в резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева за 6, 7 и 8 августа.

МВД отправило запрос, чтобы «найти подозреваемых в захвате сотрудников правоохранительных органов в заложники» — сторонники Атамбаева взяли 7 августа в плен спецназовцев «Альфа», которые пытались выполнить операцию по задержанию бывшего президента.

Редакция «Клоопа» выложила в открытый доступ на официальном канале издания в YouTube все видеоматериалы, которые наши операторы засняли в ночь с 7-го на 8-е августа во время столкновений в селе Кой-Таш и в резиденции Атамбаева.

В официальном ответе на запрос редакция указала ссылки на эти видеоматериалы, но мы отказались предоставлять их на отдельных физических носителях информации (USB-флеш-накопитель или внешний жесткий диск).

Другие кыргызские онлайн-издания — Kaktus.Media, «Спутник», 24.kg — подтвердили «Клоопу», что следователи также запросили у них видеоматериалы из резиденции Атамбаева.

«Все [видеоматериалы] в свободном доступе — ссылку открываешь и скачиваешь. Я пока не знаю, отправили ли им все эти фотографии и ссылки [на видео]», — сообщили в редакции Kaktus.Media.

В издании 24.kg сообщили, что фото и видеоматериалы журналистов отправят в МВД, потому что это «запрос, и как можно на него не ответить».

В «Спутнике» отказались озвучивать свою позицию и дальнейшие действия.

Ранее милиция объявила в розыск мужчин, которые захватили в заложники шестерых сотрудников спецназа 7 августа при неудачной попытке задержания Атамбаева.

Раненые спецназовцы провели в доме Атамбаева почти сутки — их отпустили после переговоров силовиков со сторонниками экс-президента.