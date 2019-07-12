Алмаз Мамбетов

Глава Государственной регистрационной службы (ГРС) Алмаз Мамбетов заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения «необоснованно высокие». Он сообщил журналистам, что получил несколько штрафов за нарушение ПДД, когда занимал пост мэра Балыкчы.

«Приходится где-то нарушать, где-то превышать скорость. Особенно по трассе Бишкек — Балыкчы. Мне пришло несколько “писем счастья”. Поэтому я приветствую предложение депутатов о снижении штрафов», — сказал глава ГРС.

Однако он добавил, что благодаря «Безопасному городу» на дорогах навели порядок.

В тот же день замглавы Госкомитета информационных технологий и связи и руководитель проекта «Безопасный город» Кубаныч Шатемиров написал на своей странице в фейсбуке, что тоже получил штраф за нарушение ПДД.

«Система работает, приносит свои результаты. Соблюдайте скоростной режим и в целом правила дорожного движения, друзья!» — написал Шатемиров.