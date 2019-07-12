Глава Государственной регистрационной службы (ГРС) Алмаз Мамбетов заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения «необоснованно высокие». Он сообщил журналистам, что получил несколько штрафов за нарушение ПДД, когда занимал пост мэра Балыкчы.
«Приходится где-то нарушать, где-то превышать скорость. Особенно по трассе Бишкек — Балыкчы. Мне пришло несколько “писем счастья”. Поэтому я приветствую предложение депутатов о снижении штрафов», — сказал глава ГРС.
Однако он добавил, что благодаря «Безопасному городу» на дорогах навели порядок.
В тот же день замглавы Госкомитета информационных технологий и связи и руководитель проекта «Безопасный город» Кубаныч Шатемиров написал на своей странице в фейсбуке, что тоже получил штраф за нарушение ПДД.
«Система работает, приносит свои результаты. Соблюдайте скоростной режим и в целом правила дорожного движения, друзья!» — написал Шатемиров.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в начале мае поручил рабочей группе изучить, насколько обоснован размер штрафов за нарушение ПДД.
Сейчас за нарушения на дорогах автолюбителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов. Депутаты парламента неоднократно выступали за снижение штрафов, учитывая низкие зарплаты в стране.
Однако некоторые правозащитники против снижения штрафов, так как считают, что это приведет к повышению количества нарушений ПДД и скажется на безопасности пешеходов.
Проект «Безопасный город» пока работает только в Бишкеке и Чуйской области. Штрафы за нарушения начали выписывать автовладельцам с марта 2019 года.
Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года. По данным Госкомитета информационных технологий и связи, всего на дорогах страны появятся около 270 камер и 40 передвижных мобильных комплексов.
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