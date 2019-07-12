Аида Салянова в суде. Фото: «АКИпресс»

Врачебная комиссия Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) навестила экс-генпрокурора Аиду Салянову в медсанчасти СИЗО-1. По их словам, самочувствие Саляновой «удовлетворительное», и она не нуждается в госпитализации.

Однако адвокатка бывшего генпрокурара Рабига Садыкова утверждает, что ее подзащитная чувствует себя очень плохо. По ее мнению, содержать в СИЗО человека с пороком сердца — пытки.

«Ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Это произошло из-за того, что ее не долечили и спешно выписали. Конечно, на врачей оказывали давление сотрудники МВД. Вот так они и медиков вмешивают в политику», — сообщила адвокатка «Азаттыку».

Теперь Салянову должны навестить специалисты Центра по предупреждению пыток.

Ранее Аида Салянова прошла лечение в Национальном центре кардиологии. Она провела в больнице более двух недель — с 15 по 29 июня. Пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова сообщила, что после выписки для Саляновой в СИЗО соблюдается прописанный врачами режим.

«Здесь она находится под наблюдением врачей. Неверно говорить, что ее состояние ухудшилось. Государственная служба исполнения наказаний не позволит пытки и жестокое обращение», — сказала она.

Бывшего генпрокурора Аиду Салянову задержали в начале июня по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В тот же день суд заключил ее в СИЗО-1, хотя у генпрокурора есть маленький ребенок, и она жаловалась на проблемы с сердцем. Суд оставил Салянову под арестом до 26 августа.