Министр образования Гульмира Кудайбердиева в интервью газете «Новые лица» заявила, что издательство «Учкун» заменит бракованные аттестаты за свой счет.
«Наши сотрудники совместно с сотрудниками ГРС поработали над сигнальным экземпляром и передали, все подписи стоят. Можно посмотреть через лупу, что все буквы написаны правильно. Что случилось в “Учкуне”, я не могу комментировать. Они пообещали, что за счет своих средств заменят аттестаты», — сообщила министр.
То, что сигнальная версия аттестатов была без ошибок сообщал в своем твиттере и депутат Дастан Бекешев.
В самом «Учкуне» нам отказались давать какие-либо комментарии.
По словам Кудайбердиевой, министерство образования не имело никакого отношения к проведению тендера. Госрегистрационная служба сама определяла победителя и закладывала бюджет на печать аттестатов.
«Тендер на определение издательства проводит не Министерство образования, а ГРС. На это заложены средства в бюджете ГРС. У нашего министерства ни копейки на это не предусмотрено. Тиражирует и издает в строгой отчетности уже издательство, которое определяется по итогам самого конкурса», — добавила Кудайбердиева.
Ранее выпускникам вручили 95 тысяч бракованных аттестатов об окончании школы. В документе слово «жөнүндөгү» написали через букву “Ң” — «жөнүҢдөгү» — во фразе о том, что табель оценок не действителен без аттестата. Но в выпускающей аттестаты полиграфии «Учкун» заявили, что это не ошибка, а это эффект шрифта.
Также в аттестатах выпускников села Туз была найдена другая ошибка — продублирована часть слова «среднюю» и в документах было написано «СРЕДНЮЮ РЕДНЮЮ».
Финпол начал досудебное разбирательство из-за ошибок в аттестатах по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».
Это не первый случай с ошибками в аттестатах. В 2017 году минобраз заменили 47 тысяч бракованных документов выпускникам. Тогда типография «Тартип» заменила аттестаты за свой счет.