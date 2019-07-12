Ошибка в аттестатах выпускников села Туз в Нарынской области

Министр образования Гульмира Кудайбердиева в интервью газете «Новые лица» заявила, что издательство «Учкун» заменит бракованные аттестаты за свой счет.

«Наши сотрудники совместно с сотрудниками ГРС поработали над сигнальным экземпляром и передали, все подписи стоят. Можно посмотреть через лупу, что все буквы написаны правильно. Что случилось в “Учкуне”, я не могу комментировать. Они пообещали, что за счет своих средств заменят аттестаты», — сообщила министр.

То, что сигнальная версия аттестатов была без ошибок сообщал в своем твиттере и депутат Дастан Бекешев.

Выяснил относительно аттестатов с ошибками. ГРС заказывала у типографии "Учкун", а "Учкун" наделал эти ошибки. Сигнальная версия (оригинал) подписан без ошибок. — Дастан Бекешев (@bekeshev) 11 июля 2019 г.

В самом «Учкуне» нам отказались давать какие-либо комментарии.

По словам Кудайбердиевой, министерство образования не имело никакого отношения к проведению тендера. Госрегистрационная служба сама определяла победителя и закладывала бюджет на печать аттестатов.

«Тендер на определение издательства проводит не Министерство образования, а ГРС. На это заложены средства в бюджете ГРС. У нашего министерства ни копейки на это не предусмотрено. Тиражирует и издает в строгой отчетности уже издательство, которое определяется по итогам самого конкурса», — добавила Кудайбердиева.

Ранее выпускникам вручили 95 тысяч бракованных аттестатов об окончании школы. В документе слово «жөнүндөгү» написали через букву “Ң” — «жөнүҢдөгү» — во фразе о том, что табель оценок не действителен без аттестата. Но в выпускающей аттестаты полиграфии «Учкун» заявили, что это не ошибка, а это эффект шрифта.

Также в аттестатах выпускников села Туз была найдена другая ошибка — продублирована часть слова «среднюю» и в документах было написано «СРЕДНЮЮ РЕДНЮЮ».

Финпол начал досудебное разбирательство из-за ошибок в аттестатах по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».

Это не первый случай с ошибками в аттестатах. В 2017 году минобраз заменили 47 тысяч бракованных документов выпускникам. Тогда типография «Тартип» заменила аттестаты за свой счет.