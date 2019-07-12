В Тверском суде Москвы 11 июля зачитали обвинение в адрес бывшего депутата госдумы и бизнесмена Леонид Маевского. Его обвинили в вымогательстве $50 млн у сооснователей «Альфа-Банка» Михаила Фридмана и Петра Авена.

Маевский — главный свидетель обвинения по делу кыргызского оппозиционера Омурбека Текебаева, который отбывает срок в колонии из-за получения взятки $1 млн.

Судья заявил, что Маевский шантажом вымогал у Фридмана и Авена деньги.

«Маевский […] потребовал от Фридмана и Авена передачи ему […] $50 миллионов […], под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена», – говорится в документе.

Суд вынес решение по продлению ареста Маевскому до 14 октября. Его арестовали в ноябре 2018 года по подозрению в незаконном получении имущества. Бизнесмена также обвинили в вымогательстве $37 млн у акционеров «Альфа-Групп».

В 2017 году Леонид Маевский заявил, что в 2010 году дал $1 млн кыргызскому политику Омурбеку Текебаеву за то, чтобы получить контроль над сотовым оператором «Мегаком». Соратник Текебаева, Дуйшенкул Чотонов, был признан посредником в этом деле.

Обоих политиков признали виновными и осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Текебаев и Чотонов вину не признали и назвали дело «политически мотивированным». Верховный суд начнет пересмотр дела Текебаева 16 июля.