Мастурбация полезна для здоровья. Пара секретов о том, чем мы все втайне занимаемся

Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Авторки этой колонки — консультантка по сексуальному и репродуктивному здоровью Айканыш Эралиева и основательница украинского секс-просвет проекта vpershe.com.

Слышали истории о том, что от мастурбации можно ослепнуть или вырастить волосы на ладошках? На самом деле, это полная чушь. В мастурбации нет ничего неправильного или постыдного. Она точно не является каким-то отклонением, а полезного в ней больше, чем вредного.

Главная польза мастурбации в том, что она помогает нам изучить свое тело и понять, каким образом мы хотим получать сексуальное удовольствие. Помимо этого, согласно исследованиям, иммунитет людей, которые мастурбируют, лучше чем у тех, кто воздерживается от этого.

Чтобы узнать, как к мастурбации относятся бишкекчане, мы опросили около 90 людей — возрастом от 17 до 58 лет, среди них были как цисгендерные мужчины и женщины, так и трансгендерные и квир персоны.

Большинство опрошенных впервые помастурбировали в подростковом возрасте — в 12-13 лет. Но несколько участников отметили, что начали делать это в возрасте от 3 до 5 лет.

На самом деле, это абсолютно естественно. У большинства из нас первая мастурбация случается в совсем юном возрасте — до пяти лет. Но многие не осознают сексуальный характер этого действия или просто забывают об этом. Именно в раннем детстве мы впервые начинаем изучать свое тело, в том числе, и гениталии. Поэтому, если вы застали своего ребенка за этим делом, знайте — в этом нет ничего постыдного или грязного.

«Было очень страшно, что родители догадаются, что я делала что-то очень плохое»*

*тут и далее приведены цитаты респондентов об их опыте мастурбации.

Для детей гениталии настолько же интересны, как и, например, пальцы ног или уши — поэтому дайте ребенку возможность изучить свое тело во всех местах. А вот если вы пристыдите его или отругаете, это может быть опасно для его будущей сексуальной жизни. У ребенка может сложится впечатление о том, что секс, удовольствие и все, что связано с гениталиями — грязно и мерзко. Это может привести к страху секса или невозможности получить оргазм. Наоборот, ребенку нужно дать понять, что мастурбировать — нормально, но занятие это очень личное, а поэтому делать это лучше наедине с собой.

Первая мастурбация не обязательно должна происходить в детстве или отрочестве — кто-то открывает ее для себя в более зрелом возрасте, и это нормально. Как говорится, лучше поздно, чем никогда ;)

«Я, кажется, получила почти оргазм и была в шоке от возможности ощущать что-нибудь подобное. Как будто от меня всю жизнь скрывали что-то классное».

Мастурбация — это легкий, доступный и надежный способ получения удовольствия, достижения оргазма и снятия сексуального напряжения.

Чтобы мастурбировать и ловить от этого кайф, не нужно специально учиться — потому что это очень просто. Главное — находиться в безопасной и комфортной для себя обстановке, где вас никто не потревожит. При мастурбации вы сами поймете, какой темп и вид стимуляции вам подходит — просто доверьтесь себе.

Для мастурбации вам не нужно ничего — только собственные руки. Вы сами контролируете процесс, сами выбираете время и место, можно не париться о том, как вы выглядите — например, есть ли у вас волосы на теле, чистая ли у вас голова, и красивое ли на вас нижнее белье.