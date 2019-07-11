Урматбек Джакыпбеков, замглавы госпредприятия «Кыргыз почтасы» заявил на пресс-конференции 11 июля, что имеет родственные связи с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Ранее Джакыпбеков отказывался комментировать эту тему. Однако на пресс-конференции замглавы ответил на вопрос журналиста.

«Брат премьер-министра — мой тесть», — заявил Джакыпбеков.

Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев подтвердил «Клоопу» информацию, озвученную на пресс-конференции.

«Урматбек Джакыпбеков — куйобала (зять — прим.ред.) Азиза Абылгазиева, брата премьер-министра. Но должность, которую Джакыпбеков занимает — это не номенклатура премьер-министра, решение принимает ФУГИ», — заявил Султаналиев.

Азиз Абылгазиев занимает должность руководителя управления контроля наркооборота в минздраве.

О родственных связях Абылгазиева стали говорить после скандала с новым госоператором «КТ Мобайл». Дирекцию компании обвинили в получении зарплат в более 300 тысяч сомов.

Тогда стало известно, что заместителем главы «КТ Мобайл» был Эрназар Рысалиев. Его отец Иманкадыр Рысалиев приходится свояком Абылгазиеву. Рысалиев старший на тот момент возглавлял секретариат «Открытого правительства». Оба Рысалиева покинули свои должности на фоне разбирательств.

Сам Абылгазиев заявил, что не имел отношения к назначению Эрназара Рысалиева на должность замглавы «КТ Мобайл» и готов понести моральную ответственность, если докажут его причастность к назначению Рысалиева.

Депутатская комиссия, проводившая расследование по этому случаю, постановила, что Абылгазиев не проводил должный контроль, поэтому его родственнику удалось вмешаться в работу госорганов. Депутаты заявили, что глава правительства должен понести моральную ответственность, но так и не уточнили, что это означает.

После шумихи с «КТ Мобайл» пресс-служба правительства обнародовала список родственников Абылгазиева с описанием того, чем они занимаются. В списке указывалось, что младшая дочь Абылгазиева учится в кыргызском вузе. Но журналисты выяснили, что она обучается в США. Тогда в пресс-службе правительства заявили, что «допустили неточность».