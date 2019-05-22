В пресс-службе правительства сообщили, что «допустили неточность» в информации о месте обучения младшей дочери Мухаммедкалыя Абылгазиева Саадат Дуйшекеевой.

«Из-за того, что Саадат была близка к творческой работе, успешно окончив факультет Европейских цивилизаций Бишкекского гуманитарного университета, с начала этого года она поступила на учебу в американский колледж, выбрав специальность “цифровое медиа-искусство”. Она увлекается анимацией», — сообщили в правительстве.

В правительстве заявили, что премьер-министр выступает за открытую и прозрачную работу, но призвали не злоупотреблять этим в «ущерб близким и детям» главы правительства.

«Нельзя забывать об их праве на неприкосновенность частной жизни. Мы и в дальнейшем готовы предоставлять сведения, интересующие общественность, но при этом считаем правильным сконцентрироваться на вопросах, касающихся его государственной деятельности», — заявили в правительстве.

Ранее кыргызские СМИ сообщили, что Дуйшекеева учится в американском колледже Diablo Valley. Журналисты нашли на ее личной странице в фейсбуке фотографии со студентами американского колледжа, хотя в правительстве утверждали, что девушка учится в бишкеком вузе «Ала-Тоо».

Скриншот со страницы Саадат Дуйшекеевой. Фото: 24.kg

На момент публикации материала страница Саадат Дуйшекеевой в фейсбуке исчезла.

Колледж Diablo Valley находится в штате Калифорния к востоку от города Сан-Франциско. Это один из самых дорогих городов для проживания в мире.

По данным компаний, которые отправляют студентов учиться за рубеж, годовая стоимость обучения в колледже Diablo Valley составляет около 23,5 тысяч долларов. При этом официальные доходы Абылгазиева в год составляют около 34,4 тысяч долларов.

Скандал вокруг родственников Абылгазиева

Это не первое упоминание родственников Абылгазиева в СМИ — 19 мая ушел в отставку свояк премьера Иманкадыр Рысалиев с должности председателя «Открытого правительства» после скандала вокруг госкомпании «КТ мобайл».

«КТ Мобайл» — дочернее предприятие национального оператора связи «Кыргызтелеком», которое хотело стать отдельным сотовым оператором и для этого объединилась с другой госкомпанией «Мегаком».

В мае в соцсетях появилась информация о том, что руководство «КТ Мобайл» получает более 300 тысяч сомов. Замглавы компании был сын Рысалиева Эрназар.

Компания назвала обвинения «ложью», но при этом все руководство фирмы покинуло свои посты.

Также СМИ пишут, что ушедший в отставку глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев муж племянницы жены Абылгазиева. Но в правительстве этого пока не опровергли, и не подтвердили.