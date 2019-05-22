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Парламентарии сообщили, что правительство устроило «гонения» на гендиректора «Мегакома» Акылбека Жамангулова из-за того, что тот рассказал об угрозах со стороны родственника премьер-министра Иманкадыра Рысалиева.

«На нашего коллегу Акылбека Жамангулова оказывается большое давление. Его упрекают, мол, почему ты раскрываешь все секреты. На его родственников и бизнес устроили гонения. До заключения комиссии мы не будем никого винить, но гонения нужно прекратить», — сказал депутат Алтынбек Жунус уулу.

По словам другого депутата Жанара Акаева, Жамангулов предотвратил «большую коррупционную схему», а теперь финполиция и МВД устроили гонения против него и его родственников.

Финпол оказался недоступен для комментариев «Клоопу», но «Азаттыку» там сообщили, что уточняют информацию о проверках. В пресс-службе МВД также заявили, что дадут ответ после уточнений.

Жамангулов 17 мая сообщил о неоднократных угрозах его семье от Рысалиева, который приходится свояком премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Рысалиев назвал заявление Жамангулова «поклепом».

Сын Рысалиева — Эрназар Рысалиев — работал заместителем гендиректора госкомпании «КТ Мобайл», которая совместно с «Мегакомом» запускает новый сотовый оператор под брендом «Салам».

В мае в соцсетях появилась информация о том, что руководство «КТ Мобайл» получает более 300 тысяч сомов, среди них был и сын Рысалиева Эрназар. Компания назвала обвинения «ложью», однако позже все руководство фирмы покинуло свои посты.

На фоне сканадала Иманкадыр Рысалиев также покинул пост председателя «Открытого правительства».

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