Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил президенту Сооронбаю Жээнбекову назначить на пост главы Госкомитета информационных технологий и связи экс-главу Госрегистрационной службы и советника президента Дастана Догоева.

Догоев проходит свидетелем по делу о закупке биометрических загранпаспортов, который проводила ГРС. Следствие считает, что чиновники ведомства были «аффилированы» с компанией Garsu Pasaulis, которая и выиграла тендер.

Предыдущий глава этого ведомства Бакыт Шаршембиев подал заявление об отставке 21 мая. СМИ писали, что Шаршембиев имеет родственные связи с Абылгазиевым. Но в правительстве этого пока не опровергли, и не подтвердили.

В интервью изданию Kaktus.Media Шаршембиев сказал, что «в том числе» его уход связан и со скандалом вокруг компании «КТ Мобайл».

Скандал вокруг государственной компании «КТ Мобайл» привел к увольнению нескольких чиновников. В середине мая стало известно, что сын свояка Мухаммедкалыя Абылгазиева Эрназар Рысалиев работает заместителем директора компании «КТ Мобайл».

Также в соцсетях была опубликована информация о том, что зарплаты руководства «КТ Мобайл» составляют 300-350 тысяч сомов. Компания назвала эти сведения «ложью», однако вскоре руководство фирмы уволилось.

Также ушел со своей должности и свояк Абылгазиева Иманкадыр Рысалиев, который возглавлял cекретариат Открытого правительства.