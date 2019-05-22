Представитель Госслужбы миграции Кыргызстана Болотбек Ибраимжанов заявил 22 мая, что изначально этнических кыргызов из афганского Памира привезли в страну для того, чтобы и они, и их дети могли получить образование.

«Они были переселены для того, чтобы их дети получили образование. В ином случае Афганистан не согласился бы на переселение», — сказал Ибраимжанов.

При этом власти страны не планировали выдавать им землю под строительство домов для их дальнейшего проживания в Кыргызстане.

Представитель МИД Алмаз Асанбаев заявил, что памирские кыргызы получили статус «кайрылманов», и если захотят, то смогут получить и гражданство. Благодаря этому статусу, они получат право на работу, получение пенсии или пособия.

Чиновники заявили, что если кыргызы из Афганистана захотят остаться в стране, то они могут помочь им с переселением в Чон-Алай в Ошской области или в Баткенскую область.

Ранее в СМИ появилась информация, что памирским кыргызам из Афганистана, которые сейчас проживают в Нарыне, приходится собирать коробки на рынке, чтобы заработать на еду. Они неоднократно обращались к кыргызским властям с просьбой о выделении домов и создания условий для животноводства.

Кыргызские власти перевезли в Нарынскую область около 48 семей этнических кыргызов из Афганистана в 2017 году.

Власти пообещали им образование и медицинскую помощь, но спустя полгода после приезда 18 памирских кыргызов покинули Кыргызстан — они заявили, что разочаровались в жизни на исторической родине. Сейчас в Нарыне проживают 10 семей памирских кыргызов.

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