Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев сообщил, что оштрафовать советницу мэра Гулю Алмамбетову за твит с нецензурной бранью нельзя, потому что та не получает зарплату на своей должности.

«По законодательству, мы не имеем права применять дисциплинарное взыскание. Но я разговариваю с Азизом Суракматовым [мэром Бишкека], и, скорее всего, он применит определенные меры [в отношении Алмамбетовой]. Какие именно, пока неизвестно», — цитирует Тулобаева Vesti.kg.

Скандал с участием Алмамбетовой произошел 20 мая, когда она в личном твиттер-аккаунте матом прокомментировала заявление Мавляновой, которая посоветовала девушкам не надевать свадебные платья с декольте и открытой спиной.

После того, как редакция «Клоопа» написала об этом, некоторые пользователи соцсетей посчитали высказывание Алмамбетовой неэтичным. Балбак Тулобаев 21 мая извинился за твит советницы мэра и заявил, что та получит дисциплинарное взыскание.

Мавлянова также прокомментировала заявление Алмамбетовой и попросила не увольнять ее за один «эмоциональный» поступок.