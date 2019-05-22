Бизнесмены Кыргызстана, входящие в ассоциацию рынков и услуг, вручили премию «Черная калоша» министру сельского хозяйства Кыргызстана Нурбеку Мурашеву. Они посчитали его «самым неэффективным» руководителем среди других министров.

«Рекомендации о том, какую культуру сажать, чтобы потом продать ее выгодно, дает Минсельхоз. Во всем мире, если ведомство берет на себя функции по предоставлению прогнозов, то [оно] готово отвечать за них, и в случае необходимости, помогать предпринимателям продать товар. У нас же какой-то половинчатый подход», — сказал глава ассоциации рынков, торговли и услуг Сергей Пономарев.

Сам Мурашев не согласился с мнением бизнесменов и заявил, что готов на диалог, если у них есть к нему вопросы. Он назвал «неправильным» решение о вручении ему антипремии только из-за его совета о посадке картофеля.

Министра сельского хозяйства раскритиковали за то, что весной 2018 года он посоветовал фермерам засадить их поля картофелем, и пообещал, что у них не будет проблем с его продажей.

Однако осенью цена на картошку упала до пяти сомов за килограмм, что ниже по сравнению с предыдущими годами в несколько раз. Из-за этого многие фермеры понесли убытки.

Позже Мурашев объяснил, что цену на товар устанавливает не он и не правительство. «Это решает рынок. Мы с хорошими намерениями делали прогноз, но, оказывается, рынок определяет цену. Она не поднялась», — объяснил министр корреспонденту «Спутника».