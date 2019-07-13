О том, что участника митинга против президента Сооронбая Жээнбекова «Соке болбой калды» Фархада Баабиева вызвали на допрос в ГКНБ, сообщила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. Получить комментарий у ГКНБ не удалось, но представитель СДПК опубликовала фото повестки.

Согласно повестке, Баабиев приглашен в качестве свидетеля.

Ранее в СДПК уже сообщали о гонениях в адрес Баабиева. Баабиев выступал на собрании сторонников Алмазбека Атамбаева в доме бывшего президента в Кой-Таше 22 июня, после чего им якобы заинтересовались «сотрудники 10-го отдела МВД и участковый инспектор».

Сам Баабиев в июне подтверждал, что им интересуются правоохранительные органы. По его словам, едва он вышел из дома Атамбаева 22 июня, ему позвонила квартальная и сообщила, что его искал участковый.

Баабиев активно выступал не только на собраниях у Атамбаева, но и общался со СМИ. Например, «Азаттыку» он сказал, что «простые люди не позволят властям воплотить свой план по уничтожению [Атамбаева]».

Он же заявил, что из Оша для саммита ШОС привезли 200 бойцов спецподразделения, после чего ГКНБ опровергло эту информацию и сообщило, что за разжигание межнациональной и межрегиональной розни будут наказывать соответственно законам Кыргызской Республики.