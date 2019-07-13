Кыргызский национальный музей искусств имени кыргызского художника Гапара Айтиева

Проверив 250 полотен нацмузея искусств имени Гапара Айтиева, спецкомиссия нашла как минимум две подделки, под подозрением третья картина — ее все еще изучают.

«Комиссия изучила около 250 картин. Две из них были обнаружены в кабинете директора музея. Авторами картин являются Мыльников и Моисеенко — именитые художники. Это очень ценные работы. Подозрение в подделке вызывает еще одна картина, она сейчас изучается», — говорит председатель экспертной комиссии Таалай Усубалиев. Усубалиев — главный реставратор и председатель Союза художников.

Комиссия была создана для проверки деятельности бывшего директора музея — художника Юристанбека Шыгаева. Его деятельность решили проверить после того, как стало известно, что он вывозил из музея картины «Лошадь с собакой» Николая Сверчкова и «Портрет Бакунина» Николая Ге, и вернул одну из них поврежденной. Эти картины были подарены кыргызскому музею Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

Сам Шыгаев утверждает, что комиссия работала однобоко. Он покинул должность директора музея в конце мая, написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением — это случилось как раз после скандала с повреждением картины. В расписке, полученной журналистами, Шыгаев признал, что повредил картины, и обещал возместить ущерб.

«Я художник, и это обычная практика. Я сканировал и повредил немного одно из полотен, но я восстановлю ущерб. Сейчас работает комиссия из Министерства культуры, информации и туризма, она проводит ревизию. Хотел бы особо подчеркнуть: я никаких картин не крал. Это совершенно неправильное определение. Я взял для сканирования и все вернул», — сказал Юристанбек Шыгаев в интервью 24.kg.

После увольнения Шыгаева музей возглавила Мира Джангарачева — бывшая вице-премьер по соцвопросам.