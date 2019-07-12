Фото: издание «АКИпресс»

Глава «Бишкекглавархитектуры» Асхат Тулебердиев подписал приказ о дисциплинарном взыскании за ошибки на указателях, которые установили для саммита ШОС. Саммит проходил в Бишкеке 13-14 июня.

Замначальника предприятия и главный специалист отдела наружной рекламы получили выговор за ошибки на табличках. На указателе с ошибкой написали название бульвара Молодой гвардии в английской транслитерации вместо Molodaya — Molodoi Gvardia boulevard.

Также пользователи социальных сетей заметили опечатку и на табличке проспекта Жибек-Жолу в английской транслитерации вместо Jibek и avenue — Hibek Jolu avenu.