Сотрудники китайской горнорудной компании «Кичи-Чаарат», расположенной в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, встретились с полномочным представителем правительства в регионе Кыянбеком Сатыбалдиевым и рассказали низких оплате и условиях труда.

«В ходе поездки по Чаткальскому району я посетил предприятия «Вертекс» и «Кичи-Чаарат», переговорил с рабочими этих фирм. Сотрудники «Кичи-Чаарата» озвучили жалобы относительно размера зарплат и рабочей формы. Я обратился по этому поводу к руководству компании. Помимо этого вопрос будет поставлен и на уровне правительства», — сказал губернатор Сатыбалдиев.

Работники трудятся по 12 часов в день и получают зарплату в 14 000 сомов. По словам местных жителей, после забастовок и переговоров с руководством компании им повышали оплату труда на 500-1000 сомов, но проблему низкой зарплаты пока так и не решили, ссылаясь на то, что процесс производства золота еще не запущен. Компания обещает повысить сотрудникам зарплату, но постепенно.

Ранее о маленькой зарплате сотрудников этого предприятия говорил депутат Рыскельди Момбеков. Он сравнил оплату труда горнорудников в Чаткале с зарплатами на Кумторе и Джеруе.

«На Кумторе такие же работники из числа местного населения при таком же графике получают по 50-60 тысяч сомов. Почему на месторождении Джеруй, которое еще даже полностью в работу не запущено, местные жители работают лишь по восемь часов и получают в месяц по 30-40 тысяч сомов, а в Чаткале по-другому? Народ недоволен этим. Правительству следовало бы решить этот вопрос», — заявил он.

По информации депутата, медно-золотое месторождение в Чаткале должен посетить премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Вероятно, он будет участвовать в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики на руднике.

«Кичи-Чаарат»

Запасы золота в Чаткальском районе называют одним из крупных. Лицензиями на добычу золота владеют десятки компаний, в том числе «Кичи-Чаарат» — они получили разрешение в 2003 году. Китайская компания занимается месторождением Куру-Тегерек, потенциальные запасы золота в котором оценивают в 98 тонн.

В мае 2019 года вокруг компании разгорелся скандал — местные жители утверждали, что власти региона нерационально используют спонсорскую помощь инвесторов, на месторождениях незаконно добывают золото, а хвостохранилища не соответствуют нормам безопасности.

Ранее, в марте 2018 года, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против компании. Ведомство утверждало, что лицензию «Кичи-Чаарат» 13 лет продлевали незаконно. Также компанию обвиняли в нанесении ущерба государству — в 170 млн сомов из-за самовольной добычи гравия в пойме реки Чакмак-Су.