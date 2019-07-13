Главы правительств Кыргызстана и Казахстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин встретились 12 июля и в Бишкеке. Они обговорили инфраструктурные проекты и повышение объема товарооборота.

Либерализация грузоперевозок

По словам Абылгазиева, правительства двух стран договорились об упрощенном транзите грузовиков из Кыргызстана через Казахстан для доставки товаров в другие страны.

«Мы детально обсудили вопросы, связанные с грузоперевозчиками. В частности, достигнута договоренность о либерализации пропускного режима для наших грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны транзитом через Казахстан», — заявил Абылгазиев.

Премьер-министры также договорились о пропуске грузовиков и товаров через контрольно-пропускной пункт «Каркыра-автодорожный» в Иссык-Кульской области.

В ходе встречи главы двух стран заявили об открытии в следующем году контрольно-пропускного пункта «Кичи-Капка» в Таласской области, закрытого с 2010 года.

Инфраструктурные проекты

Правительства Кыргызстана и Казахстана обговорили инфраструктурные проекты. Стороны договорились о сотрудничестве в строительстве автодороги Чолпон-Ата — Алматы. Власти двух стран пытаются договориться о строительстве этой дороги с 2004 года, однако переговоры ни к чему не приводят. Прямая дорога из Алматы на Иссык-Куль увеличила бы поток туристов в Кыргызстан, а туристы из Казахстана тратили бы меньше времени на путь.

Также премьеры обсудили строительство водохранилища на реке Аспаре, которая проходит через Жамбыльскую область Казахстана и Чуйскую область. Строительство «Обводного Чуйского канала – 2».

Река Аспара разделяет Панфиловский район Чуйской области Кыргызстана и Меркенский район Жамбылской области Казахстана. В соответствии с соглашением между двумя странами, которое было заключено в 1948 году, казахская сторона использует 62 процента объема воды реки Аспара, кыргызская — 38 процентов.

Из-за этого соглашения между жителями двух стран, проживающих у реки Аспара, все время возникают споры. Для разрешения этих споров жители просят власти двух стран построить водохранилище.

Повышение товарооборота

Аскар Мамин заявил, что 2018 год завершился ростом товарооборота между двумя странами, однако власти двух стран должны довести товарооборот как минимум до $1 млрд.

В 2018 году объем товарооборота между странами составил $843 млн, по сравнению с 2017 годом он увеличился на 7 процентов.

«Мы считаем, что потенциал развития двусторонней торговли намного выше, и со своей стороны мы готовы к рассмотрению всех актуальных вопросов, для решения которых необходимо принятие соответствующих документов. […] Задача, которая ставится перед правительством – доведение товарооборота в краткосрочный период как минимум до $1 млрд. Думаю, это вполне достижимая задача», — заявил он.

По словам Абылгазиева, Казахстан — один из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает по объему торговли третье место среди наших внешнеэкономических партнеров.

«У нас намечен ряд перспективных совместных проектов, которые мы рассчитываем реализовать. Также мы рассмотрели приграничные вопросы, в том числе, строительство автодорог, возведение моста, совершенствование работы контрольно-пропускных пунктов на границе. По всем вопросам нашли взаимоприемлемые пути решения», — заявил кыргызский премьер-министр.

Соавторка: Анна Капушенко