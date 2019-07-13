Депутат Дастан Бекешев опубликовал в своем инстаграме фото, на котором он на одной из встреч с кыргызстанцами стоит в футболке с артом на Раима-миллиона и надписью «Уурда» — «кради».

О приобретении футболки с антикоррупционным рисунком он сообщил еще 11 июля в своем твиттере. В той же соцсети он высказывался в поддержку бывшей депутатки Ширин Айтматовой, начавшей антикоррупционную акцию против экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова, младшего брата депутата Искендера Матраимова, и предлагал семье матраимовых «рассказать о методах краундфандинга».