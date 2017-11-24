«Куликовскому» запретили ввозить всю продукцию в Казахстан

В продукции кондитерского дома нашли бактерии кишечной палочки. Это уже второй запрет на ввоз кондитерской продукции из Кыргызстана за месяц. Как и в прошлый раз, представителей фирмы узнали о запрете из интернета.

Постановление о запрете ввоза кондитерской продукции из Кыргызстана издал комитет охраны общественного здоровья Казахстана. Его подписал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

Издание 24.kg опубликовало фотографии указа. Из документа следует, что в товарах кондитерского дома «Куликовский» нашли бактерии кишечной палочки. Еще одной причиной запрета стало отсутствие маркировки со сроком годности и информации об условиях хранения продукции.

Директор по маркетингу «Куликовского» Олеся Кущенкова в интервью журналисту Kloop.kg заявила, что о запрете на ввоз продукции в компании узнали из интернета.

«На руки мы официальных документов не получали. Мы, как и все, увидели это в интернете. Никах дополнений к тому, что написано в постановлении, нет», — сказала Кущенкова.

Сейчас представители компании выехали в Алматы для того, чтобы выяснить обстоятельства запрета.

«Сейчас пытаемся разобраться в ситуации. На основе каких экспертиз, каких анализов нам вынесли запрет. Пытаемся получить официальный ответ от госорганов и официальные бумаги», — заявила Кущенкова.

В начале ноября власти Казахстана уже запрещали ввоз некоторых изделий «Куликовского». Запрет объяснили несоответствием «регламентам Таможенного союза».

О первом запрете ввоза продукции в Казахстан, представители компании также узнали из интернета. Всего в Казахстане насчитывается более 30 магазинов кондитерского дома «Куликовский».

Продукция «Куликовского» не единственной попала под запрет. Власти Казахстан также запретили ввоз товаров кыргызских производителей, среди которых «Ак-Сут», «Риха» и другие.

Это связано с тем, что товары фирм не соответствовали требованиям казахской стороны.

После критики Алмазбека Атамбаева в адрес казахских властей, с 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска.

К концу октября казахские власти не пропустили более 100 тонн кыргызской продукции.

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