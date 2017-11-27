Правительство выделило почти миллион сомов на покупку бытовой техники и одежды для памирских кыргызов

Для памирских кыргызов из Афганистана, которых переселили в Нарынскую область, купят предметы домашнего быта, предметы одежды и лекарства первой необходимости. Правительство выделило для этих целей 948 тысяч сомов.

Аппарат правительства Нарынской области объявил тендер на сумму в 948 тысяч сомов на закупку бытовой техники и одежды для памирских кыргызов.

На эти деньги чиновники обеспечат памирцев домашней утварью, одеждой и лекарственными средствами на период адаптации.

Кроме того, для нуждающихся купят обувь, постельные принадлежности, бытовую технику и посуду. Также власти планируют купить шесть телевизоров.

Памирские кыргызы в Нарыне

В октябре этого года шесть семей памирских кыргызов переселили в Нарынскую область. Большая часть из 33-ех переселенных из Афганистана памирских кыргызов — несовершеннолетние дети, которые приехали получать образование.

21 октября в одной из перевезенных в Нарын семей родился мальчик, которого назвали Алмазбеком в честь действующего на тот момент президента Алмазбека Атамбаева. Глава государства купил для памирцев дом в Нарыне и вручил отцу пятерых детей по 50 тысяч сомов за каждого ребенка.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на территории Памира проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

На Малом Памире в восьми селах проживает около 1200 человек. На Большом Памире в шести селах проживают 825 кыргызов.

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