Атамбаев подарил дом семье кыргызов из Памира

Президент Алмазбек Атамбаев подарил пятикомнатный дом семье памирских кыргызов, у которой недавно родился ребенок. Ребенка назвали Алмазбеком в честь Атамбаева.

Сотрудница Государственной миграционной службы Жыпар Мамбетова сказала в интервью Kloop.kg, что подаренный пятикомнатный дом с мебелью и бытовой техникой стоил 1 млн 180 тысяч сомов.

«Ключи от дома сегодня вручил советник руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев», — сказала сотрудница мэрии Нарына Элиза Качкымбаева.

По ее словам, от имени президента Абулгазиев вручил каждому этническому кыргызу из Памира, которые сейчас находятся в Нарынской области, по 50 тысяч сомов.

В середине октября власти Кыргызстана привезли в Нарын 33 памирских кыргыза, среди них 17 несовершеннолетних детей. Все они приехали, чтобы дать образование своим детям, а также чтобы учиться самим.

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