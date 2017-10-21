Прибывшая в Кыргызстан беременная памирская кыргызка родила мальчика в одном из бишкекских роддомов. Ребенок находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильное.

Памирская кыргызка Жанбубу Маматзайым кызы родила мальчика 21 октября в одном из бишкекских роддомов, сообщает пресс-служба правительства.

По словам директора Национального центра охраны материнства Камчыбека Узакбаева, сейчас мальчик находится в реанимации, но состояние ребенка и его матери стабильное.

«Планируется проведение полного обследования ребенка, с учетом условий, в которых проживала роженица. Состояние ребенка оценивается как стабильное», — сказал Узакбаев.

Женщину и новорожденного ребенка посетила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, которая пожелала роженице и ее сыну «скорейшего восстановления» и «крепкого здоровья».

Правительство также поручило руководству Центра охраны и материнства взять под личный контроль оказание медицинской помощи и наблюдение за состоянием девушки.

Переселение памирских кыргызов в Нарын

Власти привезли 33-х памирских кыргызов из Афганистана в Нарынскую область 11 октября. Среди прибывших была беременная девушка и полуторагодовалый ребенок, которые находились под особым присмотром врачей.

Сейчас все они, кроме родившей Маматзайым кызы, находятся в Нарыне, где проходят медицинское обследование.

У четырех памирцев врачи диагностировали порок сердца, одному из них требуется операция. Еще шестеро страдают от горной болезни.

После медосмотров памирцев планируют расселить в селе Куланак Нарынской области. За их питанием и безопасностью будут следить местные власти.

Необходимость переселения памирских кыргызов возникла из-за того, что в Афганистане у них нет доступа к образованию.

«Министерство образования и науки разработало специальную программу обучения. Точно сейчас не могу сказать, на какой срок мы привезли их. Дети будут учиться десять лет, взрослым постараемся дать профессиональное образование», — сказала вице-премьер», — говорила вице-премьер Султанбекова.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным.

Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

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