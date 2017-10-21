В селе Национальное Сокулукского района Чуйской области ЗИЛ сбил двух девочек в возрасте четырех и 14 лет. Пострадавшие не стали писать заявление, но автомобиль доставлен на штрафстоянку.

Инцидент произошел 20 октября на улице Московской села Национальное.

Издание «Спутник», ссылаясь на ГУВД пишет, что пострадавшие были госпитализированы в травматологии Сокулукской районной больницы.

Однако представитель пресс-службы ГУВД Тилек Исаев в интервью журналисту Kloop.kg рассказал, что девочки отказались от госпитализации.

«Пострадавшие отказались ехать в больницу и не стали писать заявления на водителя ЗИЛа, претензий к водителю пострадавшие не имеют», — сказал он.

Несмотря на отказ от претензий, автомобиль доставлен на штрафстоянку.

Правоохранительные органы обещают провести все экспертизы.

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