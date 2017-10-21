Сотрудники «Зеленстроя» 21 октября высадили несколько десятков крупномерных саженцев деревьев на улицах Токтоналиева, Медерова и Суеркулова. В мэрии сообщили, что посадка деревьев будет продолжаться.

Пресс-секретарь «Зеленстроя» Мээрим Мусаева в интервью Kloop.kg рассказала, что на ранее реконструированных улицах Бишкека пока посажено 60 саженцев.

На улицах Медерова и Токтоналиева посадили 40 крупномерных саженцев липы.

«В будущем посадка будет продолжаться, на этом мы не заканчиваем. Но я не знаю, сколько их ещё планируют высадить там саженцев», — сказала она.

Улица Токтоналиева перед посадкой саженцев.

Еще 20 саженцев крупномерных деревьев посадили на улице Суеркулова.

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» обещает, что на этих улицах будут расти конские каштаны, мелколистные липы, краснолистные клены.

В Кыргызстане это первые массовые посадки крупномерных саженцев деревьев с закрытой корневой системой.

«Зеленстрой» также должен озеленить улицу Киевскую, на которой высадят 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород.

Будут озеленены улицы Панфилова – там высадят 80 крупномерных саженцев каштана и дуба, и Логвиненко – там посадят 68 саженцев липы мелколистной.

Всего в Бишкеке к зиме собираются высадить ещё 3 855 саженцев с закрытой корневой системой.

Улица Токтоналиева

Эколог Эмиль Шукуров рассказал Kloop.kg, что переживать, за то что деревья погибнут из-за заморозков не стоит.

«Сейчас сажают большемеры, а это почти взрослые деревья. Они уже перешли в стадию покоя и готовы к заморозкам, потому что у них уже остановилось движение сока, который, если начинается похолодание, разрывают сосуды и дерево погибает», — сказал он.

Фото: Мэрия Бишкека
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