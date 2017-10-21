Сотрудники «Зеленстроя» 21 октября высадили несколько десятков крупномерных саженцев деревьев на улицах Токтоналиева, Медерова и Суеркулова. В мэрии сообщили, что посадка деревьев будет продолжаться.

Пресс-секретарь «Зеленстроя» Мээрим Мусаева в интервью Kloop.kg рассказала, что на ранее реконструированных улицах Бишкека пока посажено 60 саженцев.

На улицах Медерова и Токтоналиева посадили 40 крупномерных саженцев липы.

«В будущем посадка будет продолжаться, на этом мы не заканчиваем. Но я не знаю, сколько их ещё планируют высадить там саженцев», — сказала она.

Еще 20 саженцев крупномерных деревьев посадили на улице Суеркулова.

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» обещает, что на этих улицах будут расти конские каштаны, мелколистные липы, краснолистные клены.

В Кыргызстане это первые массовые посадки крупномерных саженцев деревьев с закрытой корневой системой.

«Зеленстрой» также должен озеленить улицу Киевскую, на которой высадят 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород.

Будут озеленены улицы Панфилова – там высадят 80 крупномерных саженцев каштана и дуба, и Логвиненко – там посадят 68 саженцев липы мелколистной.

Всего в Бишкеке к зиме собираются высадить ещё 3 855 саженцев с закрытой корневой системой.

Эколог Эмиль Шукуров рассказал Kloop.kg, что переживать, за то что деревья погибнут из-за заморозков не стоит.

«Сейчас сажают большемеры, а это почти взрослые деревья. Они уже перешли в стадию покоя и готовы к заморозкам, потому что у них уже остановилось движение сока, который, если начинается похолодание, разрывают сосуды и дерево погибает», — сказал он.

Фото: Мэрия Бишкека

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