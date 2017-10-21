Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных паспортов для въезда, выезда и транзита в Бразилии сроком до 90 дней.

Пресс-служба президента сообщает, что Атамбаев подписал закон 21 октября.

Ранее этот закон 21 сентября был принят в Жогорку Кенеше.

Согласно закону, имеющие дипломатические или служебные паспорта кыргызстанцы смогут находится в Бразилии без визы до 90 дней.

Такие же правила будут действовать и для граждан Бразилии на территории Кыргызстана.

Также Атамбаев ратифицировал соглашение об отмене визового режима для владельцев диппаспортов с Марокко — сроком до 30 дней.

Законы вступят в силу 31 октября 2017 года.

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