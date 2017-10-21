Один из двух турецких полицейских, подозреваемых в избиении кыргызстанки, был заключен под стражу. Сама пострадавшая сейчас проходит лечение в психиатрической больнице в городе Адана.

Одного из двух полицейских, которых подозревают в избиении гражданки Кыргызстана в городе Аланья, арестовали. Ранее сообщалось, что правоохранителей отстранили от должности.

Кыргызстанка находится в психиатрической больнице в городе Адана, где проходит курс лечения. По информации турецких СМИ, женщина страдает от психического расстройства.

По данным посольства Кыргызстана в Турции, следствие не раскрывает имя избитой женщины и подробностей дела.

Посол Ибрагим Жунусов сообщил изданию «Азаттык», что посольство постоянно связывается с родными потерпевшей.

«По словам врачей, ее болезнь лечится именно в этой больнице [в Адане]. Отец женщины — сам врач, он знает о болезни дочери. Он рассказал, какие лекарства ей нужно принимать. Всю информацию мы перевели на турецкий язык и отправили в лечебницу», — сказал посол.

Представитель комитета по защите прав женщин в провинции Анталья Муге Гезгинжи рассказал о показаниях, которые дали полицейские.

По его словам, кыргызстанка «мешала правоохранителям выполнять их работу».

«Но в таком случае у них есть право отвезти человека в участок и держать, пока он не придет в себя. А избиение лежачего человека дубинкой — это уже преступление. Один из полицейских теперь арестован, другой — уволен с работы. Это все наказание», — сказал он.

Гезгинжи добавил, что не может оказать пострадавшей правовую защиту, даже через прокуратуру.

«Мы не можем оказать никакую правовую помощь в процессе по гражданке Кыргызстана. Во время нашего последнего разговора на участке ее состояние было очень тяжелым. Я сказал на турецком, что окажу ей всю поддержку, но, похоже, она меня не поняла», — сказал правозащитник.

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