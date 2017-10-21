Мужчина нападал на прохожих с ножом на двух площадях и улице в центре Мюнхена, четыре человека ранены. Нападавший передвигался на велосипеде.

В центре Мюнхена 21 октября мужчина примерно 40 лет напал с ножом и ранил четырех человек.

Сначала он напал на прохожих с ножом возле площади Розенхаймер, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде.

После серия нападений повторилась на площади Пауланер и улице Штендлер. Полицейские утверждают, что всего было шесть нападений.

«Ранены четыре человека, также есть еще два человека, на которых было совершено нападение, но они не были ранены», — сообщил официальный представитель полиции Маркус да Глориа Мартинс.

Полиция задержала подозреваемого в нападениях на улице Отто-Брунер.

Пока немецкие правоохранительные органы не подтвердили, что задержанный действительно тот самый нападавший.

По данным издания Bild, задержание провели сотрудники спецназа. По версии полиции, нападавший действовал один.

Точное количество пострадавших уточняется, но официально при этом нападении пострадали четыре человека. По словам врачей, их жизни ничто не угрожает.

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