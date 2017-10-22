Мэрия выделила 30 миллионов сомов на облагораживание Карагачевой рощи — установку видеокамер, зон Wi-Fi и новых туалетов.

Как сообщил замглавы Свердловского района в интервью 24.kg, мэрия выделила 120 миллионов сомов на ремонт парков.

Из них 30 миллионов уйдет на ремонт карагачевой рощи.

В парке заасфальтируют пешеходные дорожки и отремонтируют ирригационную систему и канализацию.

Также планируется построить новые новые туалеты, установить современное электроосвещение и оборудовать зоны Wi-Fi.

«По нашим подсчетам, на все это выделенных денег не хватит. Работы будут вестись поэтапно, в целом же планируем открыть обновленный парк к лету 2018 года», — сказал заместитель главы районной администрации.

Карагачевая роща — большой парк на севере Бишкека, высаженный в досоветское время ученым-ботаником Алексеем Фетисовым. Ученый и его ученики осушили болотистую местность и высадили на ней более 50 видов деревьев.

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